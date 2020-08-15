الدفاع النيابية تدعو الكاظمي إلى تكريم القوة التي اعتقلت إرهابيي داعش القادمين من سوريا

2020/08/15 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى تكريم القوة التابعة للجيش العراقي التي اعتقلت واحدا وثلاثين إرهابيا أثناء محاولتهم التسلل إلى العراق عبر الحدود السورية.

وأكد عضو اللجنة سعد الحلفي في بيان، أن العملية البطولية التي قامت بها قوة من الفوج الثاني التابع الى لواء المشاة السادس والستين من الجيش العراقي، تدل على تطور القدرة الاستخبارية لقوات الجيش، عبر متابعة مجموعة من الإرهابيين الذين حاولوا تسلل الحدود وبحوزتهم مواد متفجرة، مشيرا إلى أن تكريم القوة التي نفذت هذه العملية النوعية سيكون حافزا لهم في الاستمرار بملاحقة العناصر الارهابية واحكام السيطرة على الحدود بشكل كامل.

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