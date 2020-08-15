مسؤولون في ادارة ترامب يواجهون تهما جنائية بتخريب البريد الامريكي لاغراض انتخابية

2020/08/15 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف موقع رو ستوري الامريكي ، السبت، أن عددا من مسؤولي ترامب سيواجهون مخاطر قانونية بسبب تخريب عمليات خدمات البريد الأمريكية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وذكر تقرير للموقع ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” السيناتور بيل باسكريل قد تقدم بشكوى جنائية الى المدعي العام في ولاية نيوجرسي مطالباً منه بتشكيل هيئة […]

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