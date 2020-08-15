البديري يحذر من ابتزاز تمارسه جهات متنفذة على مشروع دواجن الديوانية

2020/08/15 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، اليوم السبت، من محاولات لجهات “متنفذة” تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية، داعيا رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي الى التدخل “شخصياً”.وقال البديري في تصريحات صحفية اطلعت عليها “تقدم”، ان “جهات متنفذة لا تريد النهوض بالصناعة المحلية تقوم ابتزاز القائمين على مشروع دواجن الديوانية”، مشيرا الى ان “النجاحات التي …

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