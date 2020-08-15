انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لمنتخب الشباب

2020/08/15 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، دخول منتخب الشباب، معسكره التدريبي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة، تحضيراً لنهائيات آسيا.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ أن “منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، يدخل مساء اليوم السبت، معسكره التدريبي الداخلي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من الخامس عشر ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري، […]

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