العمليات المشتركة ترد على مزاعم وجود فساد بقاعدة بلد عطل المهام القتالية لطائرات الـF16 العراقية

2020/08/15 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت، 15 آب، 2020، عن حقيقة وجود شبهات فساد في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، عطلت المهام القتالية لطائرات الـF16 العراقية.

وقال الخفاجي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن تدني كفاءة وقدرة الطيارين العراقيين، وضعف في نسبة صلاحية عمل الطائرات، فضلا عن اختلاس وقودها، عار عن الصحة وغير دقيق".

وأضاف أن "الطائرات الـF16 العراقية تعمل بصورة جيدة ومهندسيها من الكفاءات التي تمتلك الخبرات الكبيرة"، لافتا إلى أن "الطيارين على مهارة عالية من التدريب ويعملون بشكل صحيح".

من جهته كشف مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد القوة الجوية سيجري زيارة ميانية يوم غد الى قاعد بلد الجوية ويعقد مؤتمرا صحفيا لاطلاع الرأي العام على الحقائق بخصوص هذا الامر وتفنيد الشائعات".

وكان موقع "iraq oil report" ، قد نقل في تقرير عن مسؤولين عراقيين ومتعاقدين أميركيين قولهم إن الأسطول العراقي لطائرات "إف-16" لم يعد قادرا على القيام بمهمات قتالية، متحدثين عن عمليات فساد واسعة تحدث في قاعدة بلد الجوية حيث تربض هذه الطائرات حسب زعمه.

ويشير التقرير إلى أن "البرنامج العراقي لطائرات إف-16، والذي كان رمزا للشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق في وقت سابق، يشهد حاليا حالة من الفوضى لدرجة أن الطيارين لم يعد بإمكانهم القيام بمهام قتالية ضد تنظيم داعش" وفقاً لما جاء فيه.

ويزعم التقرير أن "عمليات الفساد داخل القاعدة شملت قيام قادة عسكريين عراقيين باختلاق سجلات لطلعات تدريبية وهمية، من أجل التستر على اختلاسهم لوقود الطائرات غير المستخدم والذي يكلف ما بين 250 - 500 الف دولار شهرياً".

وكان مسؤولون أمنيون عراقيون قالوا لفرانس برس في 12 كانون الثاني الماضي إن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وسالي بورت المتخصصة بتشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم السبت، اعتقال احد المتورطين بجريمة سبايكر في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر من المديرية ان "‫قواتنا الأمنية مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية في مختلف المناطق".

واضاف البيان "ف

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مطلع في شرطة محافظة البصرة، السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال الناشط تحسين اسامة الذي اغتيل امس الجمعة وسط المدينة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "قيادة شرطة محافظة البصرة وعلى ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، في محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على موظف في الصحة يسرق المسحات الخاصة بفحص المصابين بفيروس كورونا والمتاجرة بها في مختبره الخاص.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ورود معلوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة ترد على مزاعم وجود فساد بقاعدة بلد عطل المهام القتالية لطائرات الـF16 العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة ترد على مزاعم وجود فساد بقاعدة بلد عطل المهام القتالية لطائرات الـF16 العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).