همام طارق يعود للاسماعي المصري الاثنين المقبل

2020/08/15 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يقترب لاعب منتخب العراق بكرة القدم هُمام طارق صانع ألعاب الإسماعيلي المصري من العودة لصفوف الفريق، بعد إستلامه تذكرة الحجز الى مصر حيث يقيم حاليا في الامارات.

وذكر موقع" FilGoal.com " إن:" هُمام طارق صانع ألعاب الدراويش سيعود إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل".

وأضاف:"وتسلم الدولي العراقي الموافقات الأمنية وحجز تذكرة الطيران حيث يقيم في دولة الإمارات".

وخاض لاعب منتخب العراق بكرة القدم همام طارق مع الإسماعيلي 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دحلة ضمن مواجهات الجولة الـ 20، ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

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