نجدة بغداد تعلن إلقاء القبض على 15 شخص وضبط 5 سيارات مطلوبة

2020/08/15 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد إلقاء القبض على 15 شخصاً وضبط خمس سيارات مطلوبة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه تم “خلال الـ24 ساعة الماضية، القبض على شخصين قاما بإطلاق النار في الفضاء، ما أدى إلى ترويع المواطنين ضمن منطقتي الوشاش وسريع محمد القاسم”، مشيرة […]

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