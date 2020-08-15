الكاظمي: لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه

2020/08/15 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه لن يسمح لأي أحد بالاعتداء على رجل الأمن أثناء أداء واجبه.

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