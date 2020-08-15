الكشف عن سبب قانوني كبير يمنع اجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/15 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن سبب قانوني كبير يمنع اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى […]

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