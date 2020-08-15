التطبيع مع الاحتلال خيانة

2020/08/15 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /حازم عبد الله سلامة ….لو تخاذل وتآمر الجميع ، ولو تخلي عنا القريب والبعيد ، ولو ذهب كل العالم مهرولاً إلي حظيرة العدو الإسرائيلي ، فلا ولن نستسلم ولن نقبل إلا بفلسطين كل فلسطين ، وأجيالنا جيلاً بعد جيل يعرفون حقوقهم جيداً ومتمسكون بكل شبر من فلسطين ، ووعينا الوطني راسخ لن يتزعزع […]

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