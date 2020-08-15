الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ماذا يستهدف

2020/08/15 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى… لا شك ان هذا الاتفاق لم يأت صدفة وبشكل مفاجئ بل بعد جهود مضنية ومساعي متعبة من قبل أعداء العرب والمسلمين وفي المقدمة العوائل المحتلة للخليج والجزيرة ( ال سعود وال نهيان وآل خليفة ) الهدف منه إنهاء القضية الفلسطينية وذبح روح التفاؤل لدى أبناء الفلسطينيين بتأسيس دولة فلسطينية وفق قرار […]

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