2020/08/15 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم السبت، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران “خطأ جسيم”.وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا ”إنه خطأ جسيم..نأسف لذلك“.وفي تصريحات سابقة قال بومبيو إنه إذا تم رفع الحظر، فإن ”إيران ستكون حرة في أن تتحول إلى تاجر سلاح مارق، وتضخ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الامريكية : إخفاق تمديد حظر السلاح على إيران “خطأ جسيم” المركز الخبري الوطني.

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