الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي هل هو تطبيع ام اقامة محور جديد ؟

2020/08/15 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/: علي الطويل..عندما نتحدث عن الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي بارعاية امريكية فانه من المفيد ان نرجع قليلا الى الوراء لكي نستكشف اوليات هذا الاتفاق ، فبعد اتفاقية كامب ديفد بين مصر واسرائيل قامت الدول العربية وكردة فعل على هذا الاتفاق بقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء من القاهرة ، وتحويل مكان الجامعة العربية من مصر الى […]

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