2020/08/15 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى أربعة من عمال المناجم اليوم السبت مصرعهم إثر انهيار خط ناقل للفحم في منجم بمدينة فوركوتا التابعة لجمهورية كومي في روسيا الاتحادية.وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، إنه “في منجم فورغاشورسكايا إنهار رواق علوي به خط ناقل للفحم، مما أدى إلى مقتل أربعة من عمال الشركة”.وأضاف، أن “سبب الحادث قد يكون انتهاكا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 4 أشخاص بانهيار منجم فحم في روسيا وكالة تقدم الاخبارية.

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