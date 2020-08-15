أول الضحايا .. برشلونة يستغني عن نجميه بعد نكسة آب

2020/08/15 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/متابعة

تتواصل الأصداء العنيفة لخروج برشلونة المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن تتم إقالة المدرب كيكي سيتين خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين، على أن يتم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينومدرب توتنهام في مكانه، وبدرجة أقل تشافي هيرنانديز أسطورة النادي.

وتطالب الأسماء الرنانة داخل غرف ملابس برشلونة بتعيين تشافي مدربا للفريق وترفض بوكيتينو، مع استقالة رئيس النادي جوسيب بارتوميو من منصبه، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن:" لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش سيكون أول ضحايا خروج برشلونة المدوي من دوري الأبطال".

وقام راكيتيتش بتفريغ خزانته في ملعب "كامب نو"، وبات مؤكدا رحيله عن النادي هذا الصيف، مع ربطه المستمر بالعودة إلى إشبيلية.

وسيكون المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت هو الضحية الثانية للبرسا خلال الأيام المقبلة، بعد وصوله في ظروف غامضة على خلفية تجدد إصابة عثمان ديمبيلي.

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