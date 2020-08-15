وزير النقل: اعتماد فحص PCR لجميع مسافري الخطوط الجوية العراقية بدون استثناء

2020/08/15 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل ناصر بندر الشبلي، اليوم السبت، اعتماد فحص PCR لجميع مسافري الخطوط الجوية العراقية بدون استثناء حماية للمسافرين والمطارات العراقية من فيروس كورونا.

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