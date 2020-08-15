محافظ بغداد يعلن رفع الانقاض وفرز اراضي منطقة كويريش في أطراف العاصمة

2020/08/15 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت، تنفيذ حملة لرفع الانقاض والنفايات للمباشرة بفرز اراضي منطقة كويريش على طريق بغداد_الحلة.وقال المحافظ، في بيان تلقته /المعلومة/، إن “المحافظة باشرت باعمال رفع النفايات والانقاض في حي الربيع ومنطقتي الالف والالفين التابعة الى منطقة كويريش للمباشرة بفرز الاراضي”، مشيرا الى ان “هذه الجهود الخدمية تأتي […]

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