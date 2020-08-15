الفلوجة..مستشفى يوزع 120 اسطوانة اوكسجين للمحجورين داخل منازلهم

2020/08/15 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام الفلوجة مؤيد الدليمي، السبت، توزيع 120 اسطوانة اوكسجين مجانية على المصابين بفيروس كورونا من المحجورين داخل منازلهم في احياء مختلفة من المدينة .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “معمل اوكسجين مستشفى الفلوجة التعليمي يقوم بتوزيع نحو 100 الى 120 اسطوانة اوكسجين يوميا على المصابين بفيروس كورونا المحجورين داخل منازلهم في خطوة […]

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