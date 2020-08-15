تصريحات وزارية “مطمئنة” بعد تجاوز الاصابات الـ4 الاف.. وهذا ماتنتظره الصحة قبل استيراد لقاح كورونا

2020/08/15 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبرت وزارة الصحة ارتفاع اعداد الاصابات متجاوزة عتبة الـ4 الاف اصابة، يعود لعدم التزام المواطنين بالوقاية المفروضة فضلًا عن ارتفاع اعداد الفحوصات، مبينًا ان 90% من الحالات المسجلة هي اصابات خفيفة ويتشافى اصحابها خلال ايام، فيما كشف عن كيفية تعامل العراق مع اي لقاح جديد يظهر.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة […]

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