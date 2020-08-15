بعد الكشف عن تعيين 83 ألفًا بشكل “مخالف” وفائض عن الحاجة.. وزارة الكهرباء تكشف مصير العقود والاجراء اليوميين لديها

2020/08/15 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن مصير الاجراء اليوميين، بعد الكشف عن تعيين 83 الف اجير يومي فائض عن الحاجة وفق اجراءات مخالفة في العام الماضي.وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “لا نية لإنهاء عمل أصحاب العقود والأجور اليومية وسنتخذ مجموعة من الخطوات للاستفادة من هذه الشريحة”.وأضافت أنه “بالإمكان […]

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