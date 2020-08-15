2020/08/15 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اننا لن نسمح لأحد بان يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه ، مشيرا انه بجهود ابناء الداخلية وجهود كل الأصلاء في أرض العراق سترسمون المستقبل الذي من أجله استشهد أبطال قواتنا المسلحة في سوح الحرب ضد داعش .وقال الكاظمي في كلمته أثناء حضوره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نسمح لأحد بان يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لن نسمح لأحد بان يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).