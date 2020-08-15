2020/08/15 | 18:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: وحدة الصف هو السبيل الوحيد لتجاوز أزماتنا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: وحدة الصف هو السبيل الوحيد لتجاوز أزماتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).