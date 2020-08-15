دولة القانون: خطوة الامارات هي تجديد ولاء والاخيرة طبعت منذ وقت طويل بالخفاء

2020/08/15 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… عد ائتلاف دولة القانون، السبت، تطبيع الامارات مع اسرائيل بانه تجديد ولاء، مبينا ان دول الخليج طبعت العلاقات مع اسرائيل منذ وقت طويل بالخفاء وباعت قضيتها.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ/المعلومة/ ان “اغلب دول الخليج وخاصة السعودية والامارات طبعت علاقاتها مع الصهيونية منذ وقت طويل ودمرت القضية العربية الاسلامية الفلسطينية”.[…]

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