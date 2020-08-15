سي أن أن : ترامب يشن اكبر حملة انتخابية عنصرية في تاريخ امريكا

2020/08/15 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دفع مرة اخرى كرامة الرئاسة الامريكية نحو الحضيض من خلال طرح نظرية مؤامرة كاذبة وعنصرية حول كامالا هاريس مرشحة نائب الرئيس في حملة بايدن ، مما رفع جهود اليمين المتطرف لتصويرها على أنها شخصية مختلفة بسبب عرقها وموروثها .وذكر […]

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