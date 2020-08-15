استطلاع ونتائج “صادمة”.. كم تبلغ نسبة الأطباء الروس الذين يرفضون أخذ اللقاح الروسي المثير للجدل؟

2020/08/15 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع لقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.وجرى الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من 3 آلاف طبيب، ونشره موقع “آر بي سي” الإخباري الروسي، الجمعة.وقال 52 في المئة من الأطباء إنهم لن […]

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