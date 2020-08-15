2020/08/15 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذر النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، السبت، من محاولات لجهات “متنفذة” تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية، داعيا رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي الى التدخل “شخصياً”.وقال البديري في تصريح صحفي تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “جهات متنفذة لا تريد النهوض بالصناعة المحلية تقوم ابتزاز القائمين على مشروع دواجن الديوانية”، مشيرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلماني يحذر من جهات “متنفذة” تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يحذر من جهات “متنفذة” تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يحذر من جهات “متنفذة” تريد ابتزاز مشروع دواجن الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).