2020/08/15 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعا مشروع دواجن الديوانية الاستثماري، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى حمايته ممن وصفهم بـ”العابثين”، فيما أكد ضرورة خلق “أجواء ملائمة” لتشجيع الاستثمارات.وقال بيان للمشروع تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، “يتعرض مشروعنا لهجمة جديدة بعد أن اجتاز العديد من الهجمات لإيقاف إنتاجه، علما أنه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع دواجن الديوانية يدعو الكاظمي والغانمي إلى حمايته من “العابثين” المركز الخبري الوطني.

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