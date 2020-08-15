2020/08/15 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة على رتل لامدادات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة تستهدف رتل لامدادات “التحالف الدولي” على طريق بصرة وذي قار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة تستهدف رتل لامدادات “التحالف الدولي” على طريق بصرة وذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).