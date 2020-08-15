الاردن تعلن عزل “لواء الرمثا” على الحدود السورية

2020/08/15 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إنه وفي ضوء ما أعلن من مؤشرات بشأن ارتفاع حالات كورونا في “لواء الرمثا”، تقرر عزله عن باقي ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة.وصرح بأن العزل سيبدأ اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الاثنين 17 آب الحالي، مشيرا إلى تعديل ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة …

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