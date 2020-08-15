2020/08/15 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة، حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مفاتحة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لوزارة التربية لاستحداث مادة التربية الاعلامية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نقابة الصحفيين تفاتح التربية لاستحداث مادة التربية الاعلامية وكالة تقدم الاخبارية.

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