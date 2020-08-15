تفاصيل جديدة من “تشققات النجف النارية” قد تنذر باكتشاف “مهم”

2020/08/15 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تكشفت تفاصيل جديدة حول ظاهرة التشققات النارية التي ظهرت منذ اسابيع في احدى صحاري محافظة النجف، قد تنذر باكتشاف نفطي وغازي شديد الاهمية.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، تقديم النائب فنجان الحمامي ملخصًا إلى محافظ النجف، حول نتائج الفريق البحثي الذي توجه إلى منطقة الرهبان، حيث استبعد ان تكون التشققات ناتجة […]

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