النفط تتعهد بتأهيل المهندسين المعتصمين في كربلاء للعمل في المصفى

2020/08/15 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن حصول أتفاق مع وزارة النفط على انهاء اعتصام المهندسين والانسحاب من أمام مصفى كربلاء النفطي ، شريطة إن يتم تأهيل وتدريب المهندسين المعتصمين، وأكدت بعد هذا التدريب سيكونون مؤهلين للعمل في المشروع .وقال المحافظ نصيف الخطابي في تصريح […]

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