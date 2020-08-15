أندية كربلاء : مسودة النظام الداخلي لاتحاد القدم مجحفة وظالمة

2020/08/15 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد ممثلو اندية كربلاء الرياضية ، إن “الصيغة الحالية لمسودة النظام الداخلي المرسلة من الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم للاتحاد الفرعي في المحافظة هي صيغة مجحفة وظالمة” .وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “الاندية الرياضية في كربلاء […]

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