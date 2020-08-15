اعتماد فحص كورونا لجميع مسافري الخطوط العراقية بدون استثناء

2020/08/15 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، السبت، اعتماد فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فايروس كورونا لجميع مسافري الخطوط العراقية بدون استثناء....

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