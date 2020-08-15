لاجئ معاق استقر في أدلب ومارس العطارة.. تفاصيل مقتل عراقي خلال التوجه لصلاة الفجر في سوريا

2020/08/15 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، عن تفاصيل اغتيال عراقي لاجئ مستقر في مدينة سلقين شمال غرب أدلب، خلال توجهه لصلاة الفجر.وقال المرصد في بيان تابعته “يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النارعلى لاجئ من جنسية عراقية، فجر اليوم، وسط مدينة سلقين شمال غرب إدلب، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة […]

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