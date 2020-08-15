الصحة تعّلق حول ارتفاع معدلات الإصابة بالجائحة إلى 4 آلاف يوميًا

2020/08/15 | 19:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، السبت، إلى تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس بكورونا.

وقال الجميلي في تصريح، 15 آب/أغسطس، إن "وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى عتبة الـ 4 آلاف إصابة يعدُّ مؤشرًا خطيرًا جدًا".

وأضاف، أن "الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة".

وحذر الجميلي، من أن "ترك الأمور على ما هي عليه يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول".

فيما قال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح، إن "الموقف مع فيروس كورونا مقلق جدًا بسبب زيادة الأعداد، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميًا".

وبيّن الحلفي، أن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة، يشير إلى أن حصيلة الإصابات ستواصل الارتفاع في الأيام القادمة".

وأوضح الحلفي، أن "اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة ترفع في كل مناسبة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي أجراء قانوني بحق المخالفين".

وأكد مدير عام دائرة الصحة، أن "التوصيات تتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليًا لا يتجاوز نسبة 10% من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت التي يستمر الحظر فيها بشكل تام".

ودعا الحلفي، إلى "الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعًا لانتشار العدوى بين المواطنين"، مشيرًا إلى ضرورة "منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".

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