نهاية حقبة في برشلونة بعد “الوصول إلى الحضيض” بالهزيمة المذلة

2020/08/15 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تشكل الهزيمة الأسوأ لنادي برشلونة الإسباني على الصعيد القاري والتي تعرض لها الجمعة على يد بايرن ميونيخ الألماني بـ 2-8 في ربع نهائي دوري الأبطال، نهاية حقبة بأكملها أكثر من نهاية مشوار مدرب كان وضعه مهزوزا في النادي حتى قبل هذا السقوط التاريخي.من شبه المؤكد أن تلقي ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة […]

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