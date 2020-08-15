2020/08/15 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين من اهالي المحافظة قاما باختطاف فتاة من محافظة واسط .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مكتب جرائم الخطف التابع لمكافحة جرائم كربلاء تمكنت من اعتقال شخصين قاما بخطف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعتقل شخصين قاما بخطف فتاة من محافظة واسط) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعتقل شخصين قاما بخطف فتاة من محافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).