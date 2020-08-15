بضعة أفكار عن قضية الإعتراف الإماراتي بإسرائيل. - جعفر المظفر

2020/08/15 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر 1- ليس من الحكمة إغفال الخطوة المجحفة بالحق الفلسطيني التي إتخذتها الإمارات لكن ليس من الحق الإتيان بردود أفعال لا تتفق وحجم الضرر الذي تؤسس لها هذه الخطوة.



كلاهما التعقيد والتبسيط يجعلاننا نخطأ إصابة المعنى.هناك دول عديدة, وهي دول معينة بالقضية الفلسطينية أكثر من الإمارات, كانت قد إعترفت منذ عقود بإسرائيل وتبادلت معها السفارات, وأعني بهما هنا الأردن ومصر.



كما أن هناك دول أخرى تقف على الخط بإن ......





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