انعطاف مارتن هيدجر من الموجود الى الوجود - زهير الخويلدي

2020/08/15 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال:"تعني الإنسانية أن الإنسان ضروري لحقيقة الوجود "غالبًا ما يُعتبر مارتن هيدجر الفيلسوف الرئيسي في القرن العشرين.



إنه تقني للغاية ، وغالبًا ما يتم اختزاله أيضًا في موقف سياسي (النازية) ، وهو أمر مشكوك فيه للغاية لأنه لا يوجد شيء ينعكس مباشرة في عمله.



إنه يجسد توليفة هائلة بين جميع التيارات الفلسفية ، من أفلاطون إلى هوسرل ، عبر هيجل وكانط ، ويغطي جميع الموضوعات (الذاتية ، الميتافيزيقي ......





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