الاستخبارات : القبض على مزور عملات بحوزته 40 ألف دولار في بغداد

2020/08/15 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة بحوزته 40 ألف دولار في بغداد.وقال بيان للوكالة وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في منطقة المنصور ب‍بغداد”.وأضاف البيان أنه “تم إلقاء القبض عليه […]

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