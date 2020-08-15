بيكيه عن مباراة بايرن ميونخ: “وصمة عار” ومستعد أن أكون أول المغادرين من “برشلونة”

2020/08/15 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عبر المدافع في نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم السبت، عن استيائه الشديد من الهزمة التي لحقت بناديه أمام منافسه بايرين ميونخ، أمس الجمعة، في ربع نهائي دوري الأبطال.وفيما وصف بيكيه المباراة بأنها “وصمة عار” لفريقه، فقد أبدى استعداده أن يكون أول المغادرين منه.وقال في تصريحات عن المباراة: “كانت مباراة مروعة.[…]

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