2020/08/15 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد أن أعلنت الإمارات عن تطبيع علاقاتها الدبلوماسية رسميًا مع “إسرائيل”، أعلن عدد من الفنانين والمثقفين العرب والفلسطينيين، عن مقاطعتهم كافة النشاطات والفعاليات والجوائز الثقافية لدولة الإمارات.إذ أعلن الأكاديمي والناقد المغربي، يحيى بن الوليد، من خلال منشور كتبه على صفحته في “فيسبوك”: “إلغاء ترشحي لجائزة الشيخ زايد، قبل حوالي شهر، وبعد اتفاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلان التطبيع.. فنانون ومثقفون عرب ينسحبون من مسابقات الإمارات الثقافية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلان التطبيع.. فنانون ومثقفون عرب ينسحبون من مسابقات الإمارات الثقافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).