رئاسـة البرلمان تتسلم طلبا بتواقيع 100 نائب لعقد جلسة لاكمال قانون الانتخابات

2020/08/15 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مصدر في مجلس النواب ان رئاسة البرلمان تسلمت طلبا خطيا مرفقا بتواقيع 100 نائب لعقد جلسة استثنائية بشأن اكمال ملحق توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات .وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت ان ” الطلب سلم عبر مجموعة واتساب مغلقة خاصة بالنواب ورؤساء الكتل ورئاسة البرلمان “، مرجحا قيام رئاسـة البرلمان بالدعوة الى […]

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