اول تصريح لمحامي هيفاء وهبي بعد تسريب عقد زواج “عرفي” لموكلته مع محمد وزيري

2020/08/15 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن وثيقة عقد الزواج العرفي بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري مزورة، بعدما أثار تداولها جدلا كبيرا في الساعات الماضية.وكان عقد الزواج العرفي بين الفنانة اللبنانية وهبي، ومدير أعمالها السابق الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، قد تم تداوله من قبل رواد […]

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