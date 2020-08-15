اخماد حريق مخازن للمعدات الكهربائية في ذي قار

2020/08/15 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق بمخازن للمعدات الكهربائية في محافظة ذي قار.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “سبع فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في احد المخازن التابعة لمديرية كهرباء شمال الناصرية المتخذة لخزن المعدات الكهربائية في منطقة الشوفة في …

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