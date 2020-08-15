اتحاد السلة يدرس وضع لوائح صارمة للفرق المنسحبة

2020/08/15 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يدرس الاتحاد العراقي لكرة السلة، وضع لوائح صارمة للفرق المنسحبة من دوري السلة الممتاز.وقال عضو اتحاد كرة السلة محمد سلمان لـ /المعلومة/ ان “الاتحادات الرياضية في العراق تشهد تراجعا كبيرا بسبب الظروف المالية وجائحة كورونا”.واضاف ان “الاندية الرياضية بدأت تفكر بالانسحاب من المسابقات المختلفة، لذلك سنضع لوائح صارمة على الاندية في […]

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