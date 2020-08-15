رغم خسارة برشلونة المدوية.. ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري الأبطال

2020/08/15 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، رقما قياسيا خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الجمعة.وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يظهر في الدور ربع النهائي من المسابقة في 23 مناسبة.وتفوق […]

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