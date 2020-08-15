نائب: تسمية ملامح الكتلة الاكبر العائق الاهم بوجه نتائج الإنتخابات

2020/08/15 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… دعا تيار الحكمة، السبت، الى حل المشكلة الاكبر في الانتخابات قبل اجرائها بتحديد ملامح الكتلة الاكبر وعدم ضياع اموال العراق بنتائج انتخابات مشابهه للانتخابات السابقة.وقال النائب عن تيار الحكمة علي العبودي لـ/المعلومة/ ان “جميع الخلافات حول الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة وغيرها من الممكن حلها واخرى تم التوافق بشأنها من دون النظر الى المشكلة […]

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