فورين بوليسي : التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني كسب لواشنطن وتل ابيب

2020/08/15 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اعتبر تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية أن ، ما يسمى باتفاق السلام بين الامارات والكيان الصهيوني كسب لكل من واشنطن وتل ابيب ولادارة ترامب ،مبينا ان اسرائيل لن تضطر الى تقديم اي تنازلات للحصول على اعتراف من دولة عربية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب يمكن أن يستخدم هذا الانتخاب […]

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